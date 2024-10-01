В Пекине предчувствуют крах КНР по советскому образцу — The Economist

1 октября празднуется 75-летие образования Китайской Народной Республики в ее нынешнем виде. Однако юбилей омрачен плохим экономическим состоянием Поднебесной, а также тяжелыми прогнозами на будущее, что заставляет правительство Китая нервничать.
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