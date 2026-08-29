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Татар-информ

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На 66-м году скончался заслуженный врач, пульмонолог РКБ Виктор Ильинский

На 66-м году скончался заслуженный врач, пульмонолог РКБ Виктор Ильинский

Фото: пресс-служба РКБ Заслуженный врач РТ, пульмонолог РКБ Виктор Ильинский скончался на 66-м году.

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