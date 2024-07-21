Литература: Почему Льва Толстого-младшего называли пародией гениального отца, и Из-за чего у них не складывались отношения

Нельзя не согласиться с тем, что быть потомком гения – сложно. Даже устоявшееся выражение о том, что на детях гениев природа отдыхает, лишь свидетельствует о том, что отношение к ним, мягко говоря, снисходительное.
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