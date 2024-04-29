О длительных проверках рассказали в МИД страны. В московских аэропортах из-за проверок застряли около тысячи граждан Таджикистана.
Сотни граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы
Комментарии
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Ирина
Всех назад,в родной кишлак!
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15 час.
tsan tsan
Наглость властей таджикистана изумляет. Почему бы в таком случае им открыто не сказать, что за "Крокус-Сити" таджики будут платить долго. И что поведение таджикских властей приведёт к тому, что это будет ещё и больно.
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14 час.
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