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Сотни граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

Сотни граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы

О длительных проверках рассказали в МИД страны. В московских аэропортах из-за проверок застряли около тысячи граждан Таджикистана.

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Комментарии
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Ирина
Всех назад,в родной кишлак!
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15 час.
tsan tsan
Наглость властей таджикистана изумляет. Почему бы в таком случае им открыто не сказать, что за &quot;Крокус-Сити&quot; таджики будут платить долго. И что поведение таджикских властей  приведёт к тому, что это будет ещё и больно.
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14 час.

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