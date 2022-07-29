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США та Японія розпочинають економічний діалог для протистояння Китаю та Росії

Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр торгівлі Джина Раймондо, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі та міністр торгівлі Коїті Хагіуда на зустрічі в Держдепартаменті, 29 липня 2022   США та Японія розпочинають економічний діалог для протистояння Китаю та Росії У Вашингтоні в п'ятницю пройшла зустріч за участю головних дипломатів та міністрів торгівлі США та Японії США та […] Сообщение США та Японія розпочинають економічний діалог для протистояння Китаю та Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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