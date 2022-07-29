Держсекретар Ентоні Блінкен, міністр торгівлі Джина Раймондо, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі та міністр торгівлі Коїті Хагіуда на зустрічі в Держдепартаменті, 29 липня 2022 США та Японія розпочинають економічний діалог для протистояння Китаю та Росії У Вашингтоні в п'ятницю пройшла зустріч за участю головних дипломатів та міністрів торгівлі США та Японії США та […] Сообщение США та Японія розпочинають економічний діалог для протистояння Китаю та Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.