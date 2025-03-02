Иркутский врач Юрий Козлов получил премию «Знание»

Двойная победа на престижном просветительском конкурсе «Знание.Премия» – это, безусловно, выдающееся достижение, и особенно впечатляет тот факт, что её одержал Юрий Козлов, детский хирург, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, член-корреспондент РАН, главный детский хирург Сибирского федерального округа и профессор.