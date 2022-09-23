Постпред РФ при Евросоюзе Чижов о словах Борреля про трибунал: он будет, но не для россиян, а для киевского режима

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, высказавшегося за создание независимого трибунала, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине.