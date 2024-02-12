Важнейшая система течений в Атлантическом океане может исчезнуть

Согласно новому докладу, важнейшая система океанических течений может оказаться на грани исчезновения, что будет иметь тревожные последствия для глобального повышения уровня моря и погоды, приводя к резкому снижению температуры в одних регионах и повышению температуры в других.
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