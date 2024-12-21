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Мода и Шоу-бизнес

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Суд исключил певицу Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус»

Суд исключил певицу Вайкуле из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус»

Латвийская певица Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Суд исключил 70-летнюю звезду из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которую она открыла компанию вместе с предпринимателем Ширазом Мамедовым в двухтысячных.

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