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Военные новости ★ спецоперация

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Пророссийские подпольщики сообщили об уничтожении ВС РФ диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Херсонщине

Пророссийские подпольщики сообщили об уничтожении ВС РФ диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Херсонщине

На территории Херсонской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья г.

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