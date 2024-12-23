Коршуновский ГОК поздравляет с Новым годом

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») приобрел более 2 300 тысяч новогодних подарков для детей сотрудников, ветеранов предприятия и на благотворительность Каждый ребенок до 15 лет получит красочную коробку со сладостями.
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