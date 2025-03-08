Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo После вчерашнего отказа бывшего президента Украины Владимира Зеленского признавать долги перед Соединёнными Штатами за поставки оружия, техники и боеприпасов на Украину, его могут начать открыто сливать.