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СССР-Россия

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Без шума и пыли: как в Вашингтоне могут тихо убрать Зеленского

Без шума и пыли: как в Вашингтоне могут тихо убрать Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo После вчерашнего отказа бывшего президента Украины Владимира Зеленского признавать долги перед Соединёнными Штатами за поставки оружия, техники и боеприпасов на Украину, его могут начать открыто сливать.

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Комментарии
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М
Мария
Мерзкая небритая рожа наркомана. Не зря его с треском попёрли. Стыд смотреть.
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22 час.
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