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Моя свекровь в свои 82 года создает чудесные вещи. И я нашла пять способов их креативного применения

Моя свекровь в свои 82 года создает чудесные вещи. И я нашла пять способов их креативного применения

Моя свекровь - очень интересная женщина. За все время, как мы с ней живем, мы с ней ни разу не поругались.

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Комментарии
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Вера Федорова
Класс!!!👍
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23 час.
Вера Федорова
Можно оформить и панно)).
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23 час.
Vera Kocheleva
Жизнь прекрасна!!Я вяжу,много связано всего..Мне сегодня 66..
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10 час.

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