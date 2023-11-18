Стас Гулинов

Автор почему то подобные факты не упоминает.... "Массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке — военное преступление, произошедшее 29 июля 2022 года и приведшее к гибели не менее 53 человек и ранению не менее 73 человек. Произошло в лагере для военнопленных на территории бывшей исправительной колонии № 120 Волновахского района, находящейся под контролем самопровозглашённой ДНР. Инцидент стал результатом удара систем HIMARS со стороны Украины." Только потому, что американцы помогли?