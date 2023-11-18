Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    А дальше она найдет себе мужчину на 50 лет ее моложе...Певица Азиза расс...
  • Стас Гулинов
    Читаю и недоумеваю... Это "сказал" эксперт, аналитик, бывший полковник, украинец? Олег Стариков... Забавно)Экс-полковник СБУ...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  за чей счёт банкет? ... а победит как всегда Валерия? ...Пригожин готов за...

Times сообщила, как на Украине издеваются над попавшими в плен солдатами РФ

Times сообщила, как на Украине издеваются над попавшими в плен солдатами РФ

Журналисты британской газеты The Times рассказали в новой статье о пытках, которым подвергаются российские военнослужащие, попавшие в плен на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стас Гулинов
Автор почему то подобные факты не упоминает....                                                                       &quot;Массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке — военное преступление, произошедшее 29 июля 2022 года и приведшее к гибели не менее 53 человек и ранению не менее 73 человек. Произошло в лагере для военнопленных на территории бывшей исправительной колонии № 120  Волновахского района, находящейся под контролем самопровозглашённой ДНР. Инцидент стал результатом удара систем HIMARS со стороны Украины.&quot;                                                                                                                  Только потому, что американцы помогли?
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх