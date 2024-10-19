Новая строка в квитанциях ЖКХ обяжет всех платить: коснется жильцов многоэтажек – дополнительные расходы Ольга БезродняяВ квитанциях ЖКХ для жильцов многоквартирных домов появилась новая строка, связанная с оплатой обслуживания общедомового имущества.
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