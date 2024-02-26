Кабмин РФ поддержал выплату двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО

Правительство Российской Федерации оказало поддержку законопроекту первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, посвященного вопросу права детей-инвалидов на получение сразу двух пенсий при условии гибели родителя во время осуществления военной службы.
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