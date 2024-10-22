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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде пройдет церемония закрытия первой творческой мастерской для героев СВО

В Нижнем Новгороде пройдет церемония закрытия первой творческой мастерской для героев СВО

В Нижнем Новгороде 23 октября пройдет церемония закрытия первой в истории России патриотической творческой мастерской для ветеранов СВО, организованной государственным фондом «Защитники Отечества» и структурами Захара Прилепина при поддержке правительства Нижегородской области.

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