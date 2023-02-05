Появилось видео ночного пожара в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе

Чуть больше, чем за час спасателям удалось ликвидировать возгорание. Вечером 4 февраля, ближе к 00:00 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Димитрова во Фрунзенском районе.
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