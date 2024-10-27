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Макс Ферстаппен: «Не ожидаю чудес в гонке. «Феррари» была очень быстра в Остине, «Макларен» был конкурентоспособен»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартующий вторым на Гран-при Мехико, сообщил, что скорость его команды в гоночных условиях остается загадкой.

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