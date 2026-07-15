Потанин доложил Путину о работе крупнейшего системообразующего и градообразующего предприятия (ВИДЕО)

Владимир Путин провёл встречу с Владимиром Потаниным. На встрече обсудили развитие компании: создание собственного программного обеспечения, внедрение искусственного интеллекта, роботизацию производства и разработку новых материалов на основе палладия.
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