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Русская весна

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Потанин доложил Путину о работе крупнейшего системообразующего и градообразующего предприятия (ВИДЕО)

Потанин доложил Путину о работе крупнейшего системообразующего и градообразующего предприятия (ВИДЕО)

Владимир Путин провёл встречу с Владимиром Потаниным. На встрече обсудили развитие компании: создание собственного программного обеспечения, внедрение искусственного интеллекта, роботизацию производства и разработку новых материалов на основе палладия.

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