Закон, порядок, государство

757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lakmus
    А ещё, неплохо было бы, штрафовать "аффтороф" за написание статей с множеством грамматических и орфографических ошибок.С каждого по 1 00...
  • Zoia Goldshtab
    Где деньги,Зин?????????На карты этих рос...
  • Олег Самойлов
    И тебе всего самого-самого доброго! Я еще недельку, максимум дней десяток в сети потолкаюсь, а потом на покатушки по ..."Просто добавляйт...

Власти не поскупятся на выплаты этим россиянам: вот кому с 3 мая сулят прибавку

Власти не поскупятся на выплаты этим россиянам: вот кому с 3 мая сулят прибавку

Россиянам рассказали, что уже в мае 2023 года некоторых ждет увеличение положенных выплат. Государство позаботится о наиболее незащищенных категориях граждан и сделает неплохую прибавку, сообщает юрист Оксана Красовская в беседе с изданием Life.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх