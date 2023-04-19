Власти не поскупятся на выплаты этим россиянам: вот кому с 3 мая сулят прибавку

Россиянам рассказали, что уже в мае 2023 года некоторых ждет увеличение положенных выплат. Государство позаботится о наиболее незащищенных категориях граждан и сделает неплохую прибавку, сообщает юрист Оксана Красовская в беседе с изданием Life.