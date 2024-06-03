«Настоящий Штирлиц»: как офицер гестапо Вилли Леман работал на СССР

Выдуманная Юлианом Семёновым история штандартенфюрера Штирлица (он же советский разведчик Максим Исаев) не слишком правдоподобна: русский человек вряд ли сумел бы так хорошо изображать немца, чтобы не вызвать подозрений у нацистской верхушки.
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