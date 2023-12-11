Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту оскорбления сотрудников подмосковной Госавтоинспекции

Сообщается, что в Московской области мужчина ради съемки видео и его дальнейшего распространения в социальных сетях умышленно нарушает правила дорожного движения, вынуждая реагировать автоинспекторов, после чего провоцирует их и оскорбляет.
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