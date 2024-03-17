"Птицы" террористов атаковали Россию - главное к этому часу

Ночь и утро выдались непростыми для ряда регионов России. Сегодня, 17 марта, в последний день выборов президента враг активизировал свою террористическую деятельность, пустив рои беспилотников на русские города.
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