В Киржачском округе проверили ремонт школ и детсадов

Ремонт в школах и детсадах Киржачского округа идёт по плану, в начальной школе выполнено уже 75% работ, в школе №3 ремонт продолжился благодаря средствам из местного бюджета, а в школе №5 уже заменили электропроводку и установили светодиодные светильники.