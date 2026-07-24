В Киржачском округе проверили ремонт школ и детсадов

Ремонт в школах и детсадах Киржачского округа идёт по плану, в начальной школе выполнено уже 75% работ, в школе №3 ремонт продолжился благодаря средствам из местного бюджета, а в школе №5 уже заменили электропроводку и установили светодиодные светильники.
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