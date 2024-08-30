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30.08.24==Уфологи: только Россия может спасти Землю от катастрофы

30.08.24==Уфологи: только Россия может спасти Землю от катастрофы

Нему интерес к НЛО обострился именно сейчас, как связаны тема инопланетян и события в зоне СВО на Украине, почему инопланетяне хотят выйти на прямой контакт именно с Россией и как США готовятся поработить весь мир под предлогом защиты от внеземной цивилизации, Pravda.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
какая  бредятина.
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