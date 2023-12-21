«Новогодняя елка» в космосе: телескоп NASA показал изображение Скопления Снежинки

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало изображение Скопления Снежинки, или NGC 2264, которое напоминает космическое новогоднее дерево со звездами вместо елочных игрушек.
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