«Гранд Сервис Экспресс» не торопится помочь Крыму с увеличением турпотока. Без открытия аэропорта «Симферополь» Крым не сможет выйти на показатели заполняемости 2020-21 годов, поскольку возможности железнодорожных перевозок исчерпаны.
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