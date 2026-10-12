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Регионы России

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Советник Трампа назвал Зеленского плохим союзником

Советник Трампа назвал Зеленского плохим союзником

Советник бывшего президента США Дональда Трампа, глава компании X Strategies Алекс Брюзевиц, призвал признать Владимира Зеленского плохим союзником.

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