Австралия обвинила Telegram в недостаточных усилиях по борьбе с терроризмом

Австралийский интернет-регулятор eSafety начал судебное разбирательство против мессенджера Telegram из-за неудаления публикаций, пропагандирующими терроризм, сообщила комиссар по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант.
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