— Всё! Ухожу к молодой и квартиру поделю. Сколько ещё ты будешь мои деньги тратить! — сказал Юрий нелюбимой уже жене.
Про Жизнь и Счастье
Комментарии
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Элеонора Коган
"Старый друг всегда лучше новых двух", как говорят в народе!!!!
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15 час.
radiofree RF
Умная женщина,правильно стратегию провела.😆
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14 час.
Валерий Вадимов
она события поторопила....надо было.что б ушёл к этой молодой,она б ему моз вынесла и кошелёк опустошила...тогда б вернулся побитой собакой...а его не ждут
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14 час.
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