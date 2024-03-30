Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Про Жизнь и Счастье

Про Жизнь и Счастье

— Всё! Ухожу к молодой и квартиру поделю. Сколько ещё ты будешь мои деньги тратить! — сказал Юрий нелюбимой уже жене.

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Комментарии
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Элеонора Коган
&quot;Старый друг всегда лучше новых двух&quot;, как говорят в народе!!!!
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15 час.
radiofree RF
Умная женщина,правильно стратегию провела.😆
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14 час.
Валерий Вадимов
она события поторопила....надо было.что б ушёл к этой молодой,она б ему моз вынесла и кошелёк опустошила...тогда б вернулся побитой собакой...а его не ждут
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14 час.

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