НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Невилл включил Холанда, Салаха, Сона, Боуэна, Райса, Родри, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Алиссона в символическую сборную АПЛ

Невилл включил Холанда, Салаха, Сона, Боуэна, Райса, Родри, Трента, ван Дейка, Салиба, Удоджи и Алиссона в символическую сборную АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», работающий сейчас в качестве телеэксперта на Sky Sports, ответил на просьбу сформировать оптимальный состав из числа футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Англии в настоящий момент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх