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Закон, порядок, государство

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Нетворкинг зовет! Конференция VLDC-2023 пройдет 20 октября во Владивостоке

Нетворкинг зовет! Конференция VLDC-2023 пройдет 20 октября во Владивостоке

Конференция Vladivostok Developers Community 2023 (16+), которая продолжает традицию проведения подобных мероприятий, начатых ИТ -сообществом Владивостока в 2011 году, пройдет 20 октября в студии "Фактура" (Партизанский проспект, 44, корпус 10).

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