Жители Петербурга стали брать автокредиты в четыре раза чаще

Северная столица вошла в тройку лидеров по активности заемщиков За март 2024 года жители Петербурга и Ленобласти оформили более 2,9 тысячи кредитов на покупку машин на сумму в 4,6 млрд рублей, это в четыре раза больше показателей марта прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии