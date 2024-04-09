Жители Петербурга стали брать автокредиты в четыре раза чаще

Северная столица вошла в тройку лидеров по активности заемщиков За март 2024 года жители Петербурга и Ленобласти оформили более 2,9 тысячи кредитов на покупку машин на сумму в 4,6 млрд рублей, это в четыре раза больше показателей марта прошлого года.