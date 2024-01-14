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Коммунист Малинкович отправил сбежавшему в США шпажисту Биде портрет Троцкого

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович отправил перебравшемуся с супругой-спортсменкой Виолеттой в США российскому шпажисту Сергею Биде портрет Льва Троцкого - политического эмигранта, революционера, советского государственного деятеля.

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