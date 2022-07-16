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«Нэшвилл» подписал Сэнфорда (на год и 850 тысяч) и 17-го номера драфта-2022 Кемелла

«Нэшвилл» подписал форвардов Зака Сэнфорда и Йоакима Кемелла. С 27-летним Сэнфордом подписан односторонний контракт на год и 850 тысяч долларов.

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