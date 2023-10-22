Обретение вечной молодости – один из самых популярных жанров научной фантастики, а также самое востребованное направление современной науки.
Что случится, если все люди вдруг перестанут стареть?
Комментарии
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Владимир Игнатьев
Спасибо что изложили точку зрения золотого миллиарда , хотя для себя они всё же желают бессмертия, то есть всех уничтожить , а самим жить вечно... Хотя , если посмотреть под другим углом , земля доказанно прокормит 100 миллиардов , а бессмертные могли бы расселяться по галактике даже с нашими скоростями , спешить то ведь им некуда...
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20 час.
А
Алексей
Глупейшие расчеты...Возьмите всех людей на планете Земля,поставьте рядом друг к другу...Все вместе займут всего лишь маленький остров в Тихом океане.😁
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19 час.
МГ
Малик Гумеров
Сколько людей способна выдержать Земля? === 100 млрд. и более !!! Если только на Земле живут ЧЕЛОВЕКИ !!! А если люди = то и 10 млрд. много ! Они как паразиты - сами уничтожают среду обитания - значит и самих себя !!!
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18 час.
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