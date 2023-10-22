ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Игнатьев
    Все тоже , только давление зашкаливает...Синдром усталости...
  • Малик Гумеров
    Сколько людей способна выдержать Земля? === 100 млрд. и более !!! Если только на Земле живут ЧЕЛОВЕКИ !!! ...Что случится, есл...
  • Алексей
    Глупейшие расчеты...Возьмите всех людей на планете Земля,поставьте рядом друг к другу...Все вместе займут всего лишь ...Что случится, есл...

Что случится, если все люди вдруг перестанут стареть?

Что случится, если все люди вдруг перестанут стареть?

Обретение вечной молодости – один из самых популярных жанров научной фантастики, а также самое востребованное направление современной науки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Игнатьев
Спасибо что изложили точку зрения золотого миллиарда , хотя для себя они всё же желают бессмертия, то есть всех уничтожить , а самим жить вечно... Хотя , если посмотреть под другим углом , земля доказанно прокормит 100 миллиардов , а бессмертные могли бы расселяться по галактике даже с нашими скоростями , спешить то ведь им некуда...
Ответить
20 час.
А
Алексей
Глупейшие расчеты...Возьмите всех людей на планете Земля,поставьте рядом друг к другу...Все вместе займут всего лишь маленький остров в Тихом океане.😁
Ответить
19 час.
МГ
Малик Гумеров
Сколько людей способна выдержать Земля? === 100 млрд. и более !!! Если только на Земле живут ЧЕЛОВЕКИ !!! А если люди = то и 10 млрд. много ! Они как паразиты - сами уничтожают среду обитания - значит и самих себя !!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх