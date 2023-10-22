Что случится, если все люди вдруг перестанут стареть?

Владимир Игнатьев Спасибо что изложили точку зрения золотого миллиарда , хотя для себя они всё же желают бессмертия, то есть всех уничтожить , а самим жить вечно... Хотя , если посмотреть под другим углом , земля доказанно прокормит 100 миллиардов , а бессмертные могли бы расселяться по галактике даже с нашими скоростями , спешить то ведь им некуда...

А Алексей Глупейшие расчеты...Возьмите всех людей на планете Земля,поставьте рядом друг к другу...Все вместе займут всего лишь маленький остров в Тихом океане.😁