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Экс-глава Mediapro об уходе Месси из «Барсы»: «Дело было не только в финансах. Не думаю, что мы увидим какое-либо чествование Лео в ближайшее время»

Жауме Рурес – основатель и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.

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