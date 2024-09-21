Провокация на Первом канале: Люди возмущены возращением Познера

Avia.pro - СМИ Напомним, что Познер после 24 февраля 2022 года не появлялся в эфире «Первого канала» и уехал из России.
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