Провокация на Первом канале: Люди возмущены возращением Познера

Леонид Никитин

Зря наши парни гибнут и кровь проливаю, вся эта "элита" нас в пропасть тянет, так нет ни патриотов, ни людей Русского мира. Сдадут они Россию врагам на разграбление, лишь бы им кусочек оставили!