В Славянске-на-Кубани сбит беспилотник

В Славянске-на-Кубани сбит беспилотникНакануне вечером в Славянске-на-Кубани сбили беспилотник. - Поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии