«Вкусвилл» купил права на использование образов «Айболита» и «Мойдодыра»

«Вкусвилл» купил у Дмитрия Чуковского, правнука детского писателя Корнея Чуковского, исключительные права на произведения советского автора и собирается использовать образы «Айболита», «Мойдодыра» и других персонажей в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии