Игроки российского клуба Spirit могут сменить гражданство на сербское. Клуб рассматривает переезд в другую страну

Spirit рассматривает возможность релокации игроков состава по Доте. Подпишись на наш телеграм про киберспорт.

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