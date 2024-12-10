Отдал дочь замуж в обмен на лошадь и лишил сыновей наследства: чудачества миллиардера Германа Стерлигова

Это же надо, так долго читать какую-то ХРЕНЬ!!! Потеряла время, загадила мозги фиговой информацией... 😜

ЛР

ЛЮБОВЬ РАССОХИНА

БОЖЕ! НЕУЖЕЛИ ЭТО ТОТ СИРОТА, ЧТО ПУТИНУ СЫР ДАРИЛ! ??? ИДИОТИЗМ В КВАДРАТЕ ...ДЕТЕЙ В С Е Х !! ЖАЛКО. ОНИ БОЛЬНЫЕ НА ГОЛОВУ ПОДОБНЫЕ РОДИТЕЛИ КАРУ ЗАСЛУЖИЛИ И ПОЛУЧАТ !! ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ. . ОСОБО МИЛЛИАРДЕР ГОЛОВУШКОЙ ТРОНУЛСЯ- ЕДИНСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ НЕ ДАЛ ОБРАЗОВАНИЯ !!! ВИДИМО И ВНУКАМИ БРЕЗГУЕТ- СВОИМИ КРОВИНОЧКАМИ, ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ РОДА. ...ОООХХ, АУКНЕТСЯ ЭТО БЕСОВСТВО ЕМУ...НАД РОДНЫМИ .