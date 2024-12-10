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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Отдал дочь замуж в обмен на лошадь и лишил сыновей наследства: чудачества миллиардера Германа Стерлигова

Отдал дочь замуж в обмен на лошадь и лишил сыновей наследства: чудачества миллиардера Германа Стерлигова

Интересная жизнь с Vera Star Семья неординарного олигарха Германа Стерлигова, который, по его собственному мнению, является большим поклонником всего исконно русского, давно вызывает неподдельное изумление у окружающих.

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Комментарии
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Вера Кочнева
Это же надо, так долго читать какую-то ХРЕНЬ!!! Потеряла время, загадила мозги фиговой информацией... 😜
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6 час.
ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
БОЖЕ! НЕУЖЕЛИ ЭТО ТОТ СИРОТА, ЧТО ПУТИНУ СЫР ДАРИЛ! ??? ИДИОТИЗМ В КВАДРАТЕ ...ДЕТЕЙ В С Е Х !! ЖАЛКО. ОНИ БОЛЬНЫЕ НА ГОЛОВУ ПОДОБНЫЕ РОДИТЕЛИ КАРУ ЗАСЛУЖИЛИ И ПОЛУЧАТ !! ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ. . ОСОБО МИЛЛИАРДЕР ГОЛОВУШКОЙ ТРОНУЛСЯ- ЕДИНСТВЕННОЙ ДОЧЕРИ НЕ ДАЛ ОБРАЗОВАНИЯ !!! ВИДИМО И ВНУКАМИ БРЕЗГУЕТ- СВОИМИ КРОВИНОЧКАМИ, ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ РОДА. ...ОООХХ, АУКНЕТСЯ ЭТО БЕСОВСТВО ЕМУ...НАД РОДНЫМИ .
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Потому  что  нет    СОСТАВА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
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14 мин.

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