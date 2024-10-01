Экономист Балынин предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям

Возможность передачи пенсионных баллов от детей родителям усложняет процесс бюджетного планирования. Поэтому здесь важно предусмотреть сроки, в которые дети смогут заявлять о таких намерениях: это должно осуществляться заблаговременно.
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