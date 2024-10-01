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Экономист Балынин предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям

Экономист Балынин предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям

Возможность передачи пенсионных баллов от детей родителям усложняет процесс бюджетного планирования. Поэтому здесь важно предусмотреть сроки, в которые дети смогут заявлять о таких намерениях: это должно осуществляться заблаговременно.

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