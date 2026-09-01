В Москве пьяный мужчина избил 63-летнего посетителя магазина сковородкой

Нетрезвый мужчина устроил дебош в магазине на северо-востоке Москвы. 33-летний незнакомец громко матерился на территории торговой точки, а когда 63-летний покупатель сделал ему замечание, схватил с витрины сковороду и несколько раз ударил его.