Депутат объяснил, как законно установить видеокамеру для защиты квартиры

Депутат Козлов посоветовал направлять объектив видеокамеры на свою квартиру Рекомендуется устанавливать систему видеонаблюдения, направляя объектив только на входную дверь своей квартиры и зону сразу за ней, заявил «Вечерней Москве» депутат Мосгордумы Александр Козлов.