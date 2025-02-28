Депутат объяснил, как законно установить видеокамеру для защиты квартиры

Депутат Козлов посоветовал направлять объектив видеокамеры на свою квартиру Рекомендуется устанавливать систему видеонаблюдения, направляя объектив только на входную дверь своей квартиры и зону сразу за ней, заявил «Вечерней Москве» депутат Мосгордумы Александр Козлов.
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