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Депутат объяснил, как законно установить видеокамеру для защиты квартиры

Депутат объяснил, как законно установить видеокамеру для защиты квартиры

Депутат Козлов посоветовал направлять объектив видеокамеры на свою квартиру Рекомендуется устанавливать систему видеонаблюдения, направляя объектив только на входную дверь своей квартиры и зону сразу за ней, заявил «Вечерней Москве» депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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