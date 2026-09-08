Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. По простой причине: его обвинили в причастности к крышеванию колл-центров, за что раньше был арестован и отправлен в тюрьму замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры (ОГП) Сергей Кропива.