Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. По простой причине: его обвинили в причастности к крышеванию колл-центров, за что раньше был арестован и отправлен в тюрьму замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры (ОГП) Сергей Кропива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский рискует...
- "Вся столица вста...
- В Германии призва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым