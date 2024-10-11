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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»

«Оба. Конечно, это обязательно. С Дастином не все решено, равный счет – 1-1-1. С Диасом тоже 1-1. Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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