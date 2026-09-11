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Воронежские новости

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«Новый крестец» для 19-летнего пациента создали воронежские врачи с помощью 3D-технологий

«Новый крестец» для 19-летнего пациента создали воронежские врачи с помощью 3D-технологий

Молодой человек поступил в больницу спустя 4 месяца после травмы. Повреждения оказались крайне тяжелыми: крестцовый отдел позвоночника был практически полностью разрушен.

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