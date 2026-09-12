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Спорт Уик-Энд

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Мнение экс-арбитра ФИФА: «Гол в ворота «Зенита» был засчитан ошибочно». А представляете, если бы он решил судьбу матча?

Мнение экс-арбитра ФИФА: «Гол в ворота «Зенита» был засчитан ошибочно». А представляете, если бы он решил судьбу матча?

Матч «Зенит» - «Локомотив» вновь не обошелся без спорных решений судей. Молодой арбитр Никита Новиков (на снимке) в начале игры не назначил напрашивающийся 11-метровый в ворота соперников хозяев поля (аналогичное решение Андрея Прокопова в матче с ЦСКА уже официально признано ЭСК РФС ошибочным).

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